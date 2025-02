TEORIA E PRÁTICA

Estudantes conhecem rotina industrial em visita ao Polo de Camaçari

Alunos do curso de Engenharia Química da Ufba visitaram uma unidade da Braskem

Monique Lobo

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:44

Estudantes de Engenharia Química da Ufba em visita à unidade da Braskem no Polo de Camaçari Crédito: Divulgação

Um grupo de 20 estudantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba) visitou, nesta quinta-feira (13), a unidade Q1 da Braskem, no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação fez parte da programação da XI Semana de Engenharia Química (SEQ) da instituição e proporcionou aos participantes uma imersão no ambiente industrial, permitindo o contato prático com os processos produtivos e a inovação no setor químico. >

Durante a visita, os alunos conheceram de perto as instalações da unidade, os procedimentos operacionais e as principais práticas de segurança adotadas na indústria. Além disso, tiveram a oportunidade de dialogar com engenheiros e técnicos da empresa, que compartilharam experiências e esclareceram dúvidas sobre o funcionamento da planta e os desafios da indústria química.>

A visita foi precedida por uma roda de conversa com o diretor Industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano, que ocorreu na última segunda-feira (10), na abertura da Semana de Engenharia Química. “Foi um prazer compartilhar com estes futuros colegas de profissão um pouco da prática do dia a dia da indústria. Eu espero que, com essa visita, eles possam ter tido uma boa percepção do que é a indústria química e petroquímica, como ela funciona e saiam estimulados a seguir carreira no setor”, ressaltou Carlos Alfano.>