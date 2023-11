Estudantes da Maratona Tech se formam em Salvador

30 estudantes receberam medalhas de ouro em cerimônia no Senai CIMATEC. Crédito: Divulgação/Rick Petelin

A formatura dos estudantes da segunda edição da Maratona Tech aconteceu nesta manhã desta sexta-feira (17) no Senai Cimatec, em Salvador. Considerada a maior competição de tecnologia do país, a iniciativa envolve professores e estudantes de escolas públicas e particulares.



A cerimônia de premiação regional e cerimônia nacional premiou os 30 vencedores dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins, com suas medalhas de ouro, computadores e bolsas de estudo. Cerca de 500 pessoas, de forma híbrida e presencial, compareceram no evento, que também premiou alunos com medalhas de prata e bronze, por meio de transmissão ao vivo. Também foi realizado um tour pelo CIMATEC.

No total, a competição entre as escolas do país saltou de 85.000 no ano passado para mais de 900.000 alunos alcançados neste ano, deste número, 5700 foram premiados. A iniciativa é formada por pessoas e organizações que trabalham para desenvolver jovens e adultos para as possibilidades da carreira em tecnologia, atuando também na capacitação e empregabilidade de novos brasileiros na indústria de tecnologia, fomentando novos empreendimentos, além de ser promovida em parceria entre o Movimento Tech e a Organização Não-Governamental (ONG) Associação Cactus.