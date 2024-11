É DA BAHIA

Estudantes da Ufba conquistam tricampeonato em competição de aeronáutica no Brasil

Axé Fly agora vai representar o país em competição nos EUA

No Brasil, eles conquistaram o primeiro lugar em 2022, e, em seguida, repetiram a conquista em 2023 e 2024, neste fim de semana. Com o sucesso, um dos prêmios é a classificação para o torneio internacional. No ano passado, os alunos foram para a Flórida e conseguiram o segundo lugar. Já no início deste ano, ficaram com o primeiro. A expectativa é repetir o resultado no próximo ano. A previsão é que a competição nos Estados Unidos aconteça em abril.