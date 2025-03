DE GRAÇA

Estudantes poderão tirar a nova Carteira de Identidade Nacional em três escolas; veja quais

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.

Os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral da cidade de Senhor do Bonfim, no norte o estado, do Colégio Estadual de Candeias, e do Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana, em Camaçari poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) a partir da segunda-feira (24). O atendimento aos estudantes será de 8h às 17h. >