EDUCAÇÃO

Estudantes visitam Casa do Museu Popular da Bahia até novembro no projeto “Arte de Rua nas Escolas”

Principal objetivo do projeto nesta fase é aproximar ainda mais os jovens de uma ideia descentralizada de museu

O projeto “Arte de Rua nas Escolas” começa nesta quarta (28) e segue até 6 de novembro, em Salvador, promovendo o diálogo entre a expressão da arte de rua e o ambiente educacional, ajudando a estimular o pensamento crítico entre jovens. Nesta etapa, os estudantes são convidados a participar da programação na Casa do Museu Popular da Bahia, localizada no bairro Fazenda Grande do Retiro.