NEGÓCIOS

Evento abre inscrições para propostas inovadoras no mercado corporativo

A iniciativa possui inscrições gratuitas, que vão até esta sexta-feira (11)

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 16:33

Rodrigo Paolilo Crédito: Divulgação

Empresas e profissionais do mercado corporativo do estado já podem se inscrever para a primeira edição do Prêmio Inpulse Bahia. O evento, que tem como objetivo prestigiar propostas inovadoras, possui inscrições gratuitas, que vão até esta sexta-feira (11). Os interessados podem se candidatar através de um formulário, disponível no site Innpulse Fórum. A iniciativa é promovida pela Rede+, aceleradora de negócios baiana.

A curadoria da premiação será conduzida por especialistas das áreas relacionadas, incluindo representantes da Fecomércio-BA, ABRH-BA, EKOA, Sebrae, ABAStartup e Anjos do Brasil. São 12 categorias divididas em duas grandes áreas: Inovação Corporativa, que abrange Inovação em RH, Varejo e Turismo, Saúde, Inovação em ESG, Indústria, Construção Civil e Agro; e Ecossistema de Inovação, que inclui Startup Revelação, Startup Destaque, Mentor, Investidor, Espaço de Inovação e Academia.

Rodrigo Paolilo, fundador e CEO da Rede+, espera receber propostas que estimulem o ecossistema de inovação baiano. “A Bahia tem um imenso potencial criativo e de inovação. O Prêmio Innpulse vem para reconhecer quem tem feito a diferença e inspirar toda a sociedade para inovações que transformam nossa economia e sociedade.”, avaliou.

Seleção de projetos

Para cada categoria, serão selecionados três finalistas, que serão divulgados no próximo dia 30. O grande vencedor será revelado no evento Innpulse - Innovation Pulse Fórum, que acontecerá em 5 de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador.

Além dos dados preenchidos no formulário de inscrição, a avaliação também contará com informações que poderão ser solicitadas pela banca de curadores durante encontros individuais com os candidatos. Na categoria Inovação Corporativa, os critérios abrangem inovação estratégica, organização de processos, cultura de inovação, e iniciativas de inovação aberta e intraempreendedorismo.

Já para o segmento Ecossistema Inovador, serão levados em conta o histórico de atuação, o impacto das iniciativas e as parcerias estratégicas. A comissão avaliadora escolherá os melhores candidatos com base na média das notas atribuídas, nas evidências apresentadas e nas entrevistas realizadas. Em caso de dúvida, é possível ler o regulamento disponível no site com as regras e critérios de participação.

