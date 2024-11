INOVAHACK

Evento de economia criativa terá prêmios superiores a R$ 20 mil e bolsas de estudo em Salvador; inscreva-se

Terceira edição ocorrerá entre os dias 15 e 17 deste mês no prédio do Arquivo Público Municipal

Salvador vai receber, entre os dias 15 e 17 deste mês, a terceira edição do Inovahack, uma iniciativa do Movimento Black Money que reúne empreendedores, criadores de conteúdo, estudantes, desenvolvedores, designers e profissionais de marketing em uma maratona para o desenvolvimento de soluções inovadoras.

O objetivo é impulsionar a economia criativa e abrir as portas do mundo digital para uma nova geração de jovens negros.

Os melhores colocados concorrem a uma premiação de mais de R$ 20 mil em dinheiro, além de oportunidades de bolsas de estudo em cursos de inglês e tecnologia para expandirem habilidades e abrirem porta. De acordo com a organização, o evento é um espaço de aprendizado, novas conexões e impacto social, que contribui para a inclusão de todos os participantes no mercado de trabalho.

“A inclusão produtiva pode gerar oportunidades reais para que os jovens mudem suas realidades e passem a ter autonomia e independência financeira para alavancar suas carreiras e o Inovahack é uma das representações do nosso compromisso. Nosso principal objetivo é que a gente possa ampliar as oportunidades para todos, conectando todas as pontas da cadeia pela mobilidade social”, comenta Wallace Ribeiro, Gerente de Impacto Social na Ambev.