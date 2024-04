DE GRAÇA

Evento de imersão em tecnologia exclusivo para mulheres em Salvador inscreve gratuitamente

Evento acontece no dia 21 de maio, no Teatro Módulo, em Salvador

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 17:49

Evento gratuito acontece em Salvador Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Código M, evento de imersão de mulheres no setor de tecnologia promovido pela Laboratória. A expectativa é que mais de 200 participantes compareçam ao evento, no Teatro Módulo, na Pituba. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento (https://www.codigom.la/br).

Essa edição ocorrerá em dois momentos. Das 9h às 12h30, a programação traz paineis com palestrantes renomadas no setor. Com o tema "O futuro tech digitado por elas", a manhã será reservada para as discussões sobre a importância da inclusão de mulheres no setor de tecnologia e, também, sobre o papel da Inteligência Artificial (IA) nos dias atuais.

Estão confirmadas no evento Renata Barreto, educadora e estudiosa da convergência entre Educação, Neurociência e Tecnologia; Amanda Lins, técnica de Inteligência Artificial e cientista de dados no Cimatec com projeto sobre Processamento de Linguagem Natural; Tatiane Nogueira Rios, doutora em Ciência da Computação e professora do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia; e Vanessa Pontes, analista de Tecnologia Jr. no Banco Bradesco e egressa da Laboratória.

No turno da tarde, as participantes participam de uma oficina, das 14h às 17h. A ideia é poder colocar em prática alguns conceitos básicos de análise de dados. As inscrições para os dois momentos devem ser feitas separadamente. A oficina é exclusiva, contará com a participação de 25 mulheres e as vagas são limitadas.

Apoiada pelo Google.org, a Laboratória, que tem atuação em 11 países da América Latina e já formou mais de 3.800 mulheres em todo o continente, possui como objetivo impactar também as nordestinas. A parceria estabelece Salvador como uma cidade importante para o projeto no Brasil. Segundo a Unesco, apenas 30% dos profissionais na área de tecnologia são mulheres.

"Estamos muito ansiosas para retornar a Salvador com a maior edição do Código M que já realizamos. É um desafio imenso a inclusão das mulheres no setor de tecnologia, e estamos felizes em poder continuar o trabalho que iniciamos na capital baiana em 2023, onde tivemos dois eventos com mais de 200 participantes. Queremos derrubar todas as barreiras e incentivar a descoberta do potencial de cada uma", explica Regina Acher, cofundadora da Laboratória no Brasil.

A terceira edição do evento em Salvador deve reunir mais do que as duas primeiras edições. O sucesso da iniciativa, que é gratuita, e o grande interesse das mulheres soteropolitanas no projeto mostram como o interesse das mulheres no setor de tecnologia segue crescente. As vagas para ambos os turnos do evento são limitadas.

SERVIÇO

O quê: 3ª Edição do Código M em Salvador

Quando: 21 de maio, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h

Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177 - Pituba) - Salvador/BA

Mais informações: https://www.codigom.la/br