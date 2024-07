INSCRIÇÕES GRATUITAS

Evento debate saúde mental no tratamento do câncer

Bom Viver Convida terá participação da oncologista Clarissa Mathias e do psiquiatra André Gordilho

Da Redação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 07:36

Evento Bom Viver Convida acontecerá no dia 24 de julho Crédito: Divulgação

A segunda edição do Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental vai debater sobre o tema "A importância da saúde mental no tratamento do câncer". O evento está marcado para o dia 24 de julho.

Promovido pelo Grupo Bom Viver, o encontro entre profissionais de referência terá a participação da oncologista Clarissa Mathias e condução do psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Hospital Bom Viver que, há quase 30 anos, se dedica ao tratamento de transtornos mentais em Salvador.

"O diagnóstico de câncer pode levar a uma piora da saúde mental, a um quadro depressivo, um quadro ansioso, e isso vai mexer no tratamento como um todo. A pessoa com depressão fica 'para baixo' e as emoções mexem com nosso sistema imunológico", explica o psiquiatra André Gordilho. Além disso, o especialista destaca que existe o próprio descuido natural associado a esses quadros: a depressão leva a uma falta de ânimo para se cuidar e fazer a atividade física que muitas vezes é necessária para se manter bem. "Então, é fundamental cuidar da saúde mental nos quadros de oncologia, avaliar se essa pessoa precisa de um suporte", completa.

As inscrições gratuitas acontecem pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida. O evento será realizado às 19h30, no auditório do Edifício CEO Salvador Shopping.

Conheça os profissionais que vão participar do evento:

Dra. Clarissa Mathias – (CRM-BA 10770 | RQE 5146)

Médica oncologista clínica especialista pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutorado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Fellow da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Oncologista Clínica da Oncoclinicas e Líder do Câncer Center do Hospital Santa Izabel e Oncoclinicas.

Dr. André Gordilho – (CRM-BA 12917 | RQE 6207)