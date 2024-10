EMPREENDEDORISMO NEGRO

Evento gratuito celebra o empreendedorismo negro

Vozes do Afroempreendedorismo acontece nesta quinta (10), às 17h, na Casa do Comércio

E Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 21:26

Vozes do Afroempreendedorismo Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 10, a cidade de Salvador recebe a 5ª edição do “Vozes do Afroempreendedorismo”, evento gratuito que celebra e buscar fortalecer o empreendedorismo negro. A partir das 17h, o Espaço Mário Cravo, localizado no 3º andar da Casa do Comércio, será palco de um encontro que vai contar com a participação de grandes expoentes negros e negras no mercado empresarial.

Realizado pela AJE Bahia e co realizado pelo Sebrae Bahia e Sistema Comércio, os convidados vão debater sobre sua presença no mercado do empreendedorismo, dificuldades e oportunidades que enxergam no presente e para o futuro.

Prof. Dr. José Vicente, fundador da Universidade Zumbi dos Palmares Crédito: Divulgação

A programação inclui a Feira das Pretas, com produtos de mulheres negras empreendedoras; apresentação do cantor Biel Gomes e o Painel “Elas Impactam”, que vai abordar histórias inspiradoras de mulheres negras que estão transformando o mercado. Além disso, o público vai poder acompanhar ao Talk “Afrompreendedorismo Educacional”, uma conversa com o Prof. Dr. José Vicente, fundador da Universidade Zumbi dos Palmares, sobre a importância da educação antirracista para o empreendedorismo negro.

Ao final do evento, será entregue o Prêmio de Afroempreendedorismo - Mario Nelson Carvalho, uma homenagem a afroempreendedores que se destacam por transformarem a realidade periférica, fortalecendo uma educação antirracista.

As inscrições para o “Vozes do Afroempreendedorismo” são gratuitas e podem ser realizadas através do Sympla.

Serviço

Vozes do Afroempreendedorismo – 5ª Edição

Data: 10 de outubro (quinta-feira)

Horário: 17h às 21h

Local: Espaço Mário Cravo, 3º andar, Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1109 - Caminho das Árvores – Salvador)