Evento sobre saúde mental está com inscrições gratuitas abertas

Bom Viver Convida terá participação da oncologista Clarissa Mathias e do psiquiatra André Gordilho

Publicado em 3 de julho de 2024 às 15:50

Bom Viver

"A importância da saúde mental no tratamento do câncer" será tema da segunda edição do Bom Viver Convida - Encontros sobre Saúde Mental. O evento acontece no dia 24 de julho, às 19h30, no auditório do Edifício CEO Salvador Shopping.

Promovido pelo Grupo Bom Viver, o encontro entre profissionais de referência terá a participação da oncologista Clarissa Mathias e condução do psiquiatra André Gordilho, diretor técnico-médico do Hospital Bom Viver que, há quase 30 anos, se dedica ao tratamento de transtornos mentais em Salvador. As inscrições gratuitas acontecem pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida.

"O diagnóstico de câncer pode levar a uma piora da saúde mental, a um quadro depressivo, um quadro ansioso, e isso vai mexer no tratamento como um todo. A pessoa com depressão fica 'para baixo' e as emoções mexem com nosso sistema imunológico", explica o psiquiatra André Gordilho. Além disso, o especialista destaca que existe o próprio descuido natural associado a esses quadros: a depressão leva a uma falta de ânimo para se cuidar e fazer a atividade física que muitas vezes é necessária para se manter bem. "Então, é fundamental cuidar da saúde mental nos quadros de oncologia, avaliar se essa pessoa precisa de um suporte", completa.

Doença, proximidade da morte, luto e fé serão alguns dos assuntos abordados na apresentação da oncologista líder do Câncer Center do Hospital Santa Izabel e Oncoclinicas, Clarissa Mathias, que vai falar sobre os 'Últimos dias de vida'. "Os últimos dias de vida envolvem toda uma preparação da equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da área de saúde mental, cuidadores, familiares e os próprios pacientes, para que eles saibam identificar os processos e se adaptar a eles, entendendo como lidar com o luto, a perda da partida de um ente querido. Acho de extrema importância que possamos reunir profissionais de várias especialidades, para que cada um com a sua visão possa enriquecer o debate e nos aprimorar para cuidarmos melhor dos pacientes", diz a oncologista.

Convidados

Dra. Clarissa Mathias – Médica oncologista clínica especialista pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutorado em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Fellow da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Oncologista Clínica da Oncoclinicas e Líder do Câncer Center do Hospital Santa Izabel e Oncoclinicas.

Dr. André Gordilho - Médico psiquiatra especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e com especialização em psicogeriatria e psiquiatria intervencionista. Mestrado em Medicina e Saúde Humana. International Fellow da American Psychiatric Association e Diretor técnico-médico do Grupo Bom Viver.

SERVIÇO

O quê: Bom Viver Convida – Encontros sobre Saúde Mental

Temas:

A importância da saúde mental no tratamento do câncer – Dr. André Gordilho

Os últimos dias de vida – Dra. Clarissa Mathias

Quando: 24/07, às 19h30 (credenciamento às 19h)

Onde: Auditório do Edifício CEO Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 2539 - Caminho das Árvores)

Entrada gratuita (mediante inscrição e sujeita à lotação do espaço)

Inscrições pelo site www.bomviverssa.com.br/bomviverconvida