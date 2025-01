SALVADOR

Eventos alteram tráfego na capital neste final de semana; confira mudanças e interdições

Eventos religiosos, comemorativos e esportivos serão realizados neste sábado (25) e domingo (26)

Tharsila Prates

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 21:19

Agentes organizarão o fluxo nas ruas Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que, neste final de semana (dias 25 e 26), o tráfego de veículos será modificado em diversos bairros para a realização de eventos religiosos, comemorativos e esportivos. O órgão prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.>

Confira eventos e interdições:>

Procissão São Paulo Apóstolo - No bairro Fazenda Grande do Retiro, durante a realização da “Procissão São Paulo Apóstolo”, neste sábado (25), haverá interdição progressiva, a partir das 16h, na faixa à direita da Rua Mello Moraes Filho, com saída da Paróquia Conversão de São Paulo, com retorno na interseção entre a Rua Mello Moraes Filho e Av. Nestor Duarte, até a chegada na Paróquia Conversão de São Paulo.>

Bloquinho do Caminho – Também no sábado (25), haverá alterações temporárias no tráfego de veículos no bairro Caminho das Árvores, em virtude da realização do evento “Bloquinho do Caminho”, com interdição progressiva do tráfego a partir das 15h, na faixa à esquerda das seguintes vias: Rua Clarival do Prado Valadares (saída da Praça Paulo França), Alameda dos Umbuzeiros, Rua do Timbó, Rua Várzea de Santo Antônio (chegada Buona Pizza).>

Ensaio Especial do Ilê Aiyê 50 Anos - No bairro do Curuzu, o “Ensaio Especial do Ilê Aiyê 50 anos” causará intervenções no tráfego de veículos, no domingo (26), com interdição das 16h às 23h, na Rua Direta do Curuzu, entre a Estrada da Liberdade e a Rua da Alegria. No período, haverá barreiras posicionadas na Estrada da Liberdade / Rua Direta do Curuzu (Supermercado Todo Dia) e Rua da Alegria / Rua Direta do Curuzu.>

Caminhada da Luz - Durante a realização da “Caminhada da Luz”, no domingo (26), haverá interdição progressiva na faixa à esquerda do tráfego no bairro da Pituba, a partir das 16h, das seguintes vias: Av. Manoel Dias da Silva (saída da Paróquia Nossa Senhora da Luz) Rua Pará Av. Octávio Mangabeira Rua Paraná Av. Manoel Dias da Silva (chegada na Paróquia Nossa Senhora da Luz).>

Ensaio do Bloco Afro Olodum - no Centro Histórico, em virtude da realização do "Ensaio do Bloco Afro Olodum", haverá interdição do tráfego de veículos, das 13h às 17h de domingo (26), no Largo do Pelourinho, com posicionamento de barreiras nos seguintes pontos: Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes; e Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus. >

Circuito 100% Você – Realizado entre os bairros Boca do Rio e Piatã, Circuito 100% Você” provocará alterações no trânsito neste domingo (26). O tráfego de veículos será interditado, das 4h às 10h, nas seguintes vias: Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao IMEJA e o retorno do SESC Piatã, e entre o retorno do SESC Piatã e a Praça Piatã, na Via Célia Fontenelle e Rua Paranhos Montenegro. Além disso, serão posicionadas barreiras, a partir das 4h, nos seguintes locais: Avenida Octávio Mangabeira / retorno do Colégio IMEJA; Avenida Octávio Mangabeira / retorno da 3ª ponte; Avenida Professor Pinto de Aguiar / Rua Ibirapitanga; e Avenida Octávio Mangabeira / retorno Academia Hammer.>