Eventos causam mudanças no trânsito de Salvador neste domingo; veja

Shows e corrida fizeram Transalvador modificar tráfego em alguns pontos

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 07:36

Transalvador em ação Crédito: Bruno Concha/Secom

Neste domingo (12), a realização de diversos eventos culturais e também esportivos em Salvador causa mudanças temporárias no tráfego de veículos em várias áreas da cidade. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou alterações que afetarão os bairros da Barra, Ondina, Candeal, Santo Antônio Além do Carmo, Roma, Bonfim e Centro Histórico.

Essas mudanças no tráfego visam garantir a segurança dos participantes dos eventos e facilitar a circulação de veículos na cidade durante as interdições. A Transalvador orienta os motoristas a ficarem atentos às sinalizações e utilizar as rotas alternativas para evitar transtornos.

Som do Sabor

? Localização: Santo Antônio Além do Carmo

Interdição:

Estacionamento proibido no Largo de Santo Antônio Além do Carmo das 12h às 22h.

Barreiras móveis:

Das 12 às 22h, nas ruas:



Rua Direita de Santo Antônio / Ladeira do Boqueirão

Rua Direita de Santo Antônio / Travessa José Bahia

Rua dos Perdões / Travessa dos Perdões

Ladeira do Baluarte / Rua Vital Rêgo

Corrida GUUD RUN – Etapa Salvador

? Localização: Barra e Ondina

Interdições



Faixas específicas da Avenida Oceânica, entre o Largo do Farol da Barra e a Avenida Milton Santos, das 5h às 9h.

Sentido Barra: Faixa à direita, entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira.

Sentido Itapuã: Lado direito, entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos.

Sentido Barra: Lado direito, entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Arthur Neiva.

Desvios:

O tráfego será desviado para a Avenida Milton Santos durante o horário das interdições, facilitando o fluxo de veículos.

Barreiras:

Serão posicionadas barreiras fixas e móveis a partir das 5h nos seguintes pontos:

Barreiras fixas: cruzamentos da Av. Oceânica com o Largo do Lamarão, Rua José Sátiro de Oliveira, Rua Leoni Ramos, Rua Fernando Luz e Rua Francisco Otaviano.

Barreiras móveis: nos cruzamentos da Av. Milton Santos com a Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, Rua Miguel Burnier com a Rua Airosa Galvão e na Av. Centenário com o Último Retorno.

Rotas Alternativas:

Para quem trafegar na região, as alternativas incluem:

Sentido Barra ➡️ Ondina: Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier e Avenida Centenário.

Sentido Ondina ➡️ Barra: Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro e Rua Professor Sabino Silva

1ª Corrida das Lutas

? Localização: Roma e Bonfim

Interdições

Entre 5h30 e 7h30, haverá bloqueio em faixas de várias vias ao longo do percurso, incluindo a Avenida Luiz Tarquínio (sentido Bonfim), Largo da Boa Viagem, Rua da Imperatriz, Avenida Dendezeiros do Bonfim (sentido Largo de Roma) e Avenida Caminhos da Fé.

Barreiras móveis

Serão instaladas barreiras nos seguintes cruzamentos:

Avenida Dendezeiros do Bonfim / Largo de Roma / Avenida Luiz Tarquínio

Rua da Imperatriz / Largo da Baixa do Bonfim / Avenida Dendezeiros do Bonfim

Avenida Dendezeiros do Bonfim / Avenida Caminhos da Fé

Axé 40 Brown – Carlinhos Brown no Guetho

? Localização: Candeal

Interdições:

Das 16h às 22h, nas ruas Guilhermino Freitas Jatobá, 2ª Travessa 18 de Agosto e Rua Paulo Afonso, entre a Rua Otávio Santos e a 2ª Travessa Paulo Afonso.

Barreiras móveis:

Serão instaladas no cruzamento da Rua Leonor Calmon com a Rua Guilhermino Freitas Jatobá, na Rua 9 de Outubro com a Rua Sol Nascente e na Rua Paulo Afonso com a Travessa Paulo Afonso.

Painéis de Mensagens:

Painéis posicionados na Alameda Bons Ares e na Rua Leonor Calmon ajudarão a orientar os motoristas sobre as alterações no tráfego.

Ensaio do Bloco Afro Olodum

? Localização: Centro Histórico de Salvador

Interdição:

Das 13h às 17h, no Largo do Pelourinho.

Barreiras

Serão colocadas nas seguintes áreas: