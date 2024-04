LUTO NA POLÍTICA

Ex-deputado Temóteo Brito morre aos 82 anos

A Assembleia Legislativa da Bahia decretou luto de três dias pela morte do político.

Natural de Itapetinga/BA, no então distrito de Maiquinique, nasceu em 9 de novembro de 1941. Casado com Dona Dalva, era pai de quatro filhos — Fabian, Leo, ex-prefeito de Alcobaça; Maria Selma e Ludmila (in memoriam).