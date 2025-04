NA BAHIA

Ex-diretor de escola é alvo de buscas durante investigação sobre racismo e importunação sexual

Policiais apreenderam um celular, um notebook e um pen drive

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Itabuna, no sul do estado, cumpriu, nessa quinta-feira (24), em uma residência no bairro de São Caetano, um mandado de busca e apreensão contra um homem investigado pelos crimes de importunação sexual e racismo. >