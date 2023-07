Ex-funcionários da GDK protestam por pagamento de rescisões

Ex-funcionários da GDK Engenharia, antiga gigante do segmento no país, fizeram manifestações em frente ao Fórum Ruy Barbosa e à sede do Ministério Público (MP) estadual, no Centro de Salvador, nesta segunda-feira (10). O motivo foi a demora para o processamento do pedido de recuperação judicial da empresa, que se arrasta há 10 anos, assim como a espera pelo pagamento de direitos trabalhistas.