Suspeito, ex-namorado é preso após sair de enterro de personal trainer na Bahia

O suspeito de matar a personal trainer Andréia Maria Pinto da Costa, de 42 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), em Porto Seguro, ao sair do sepultamento da vítima. Ele era ex-namorado e não concordava com o término do relacionamento, de acordo com a delegada Elizabeth Salvadeu, responsável pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Porto Seguro), que realizou a prisão.