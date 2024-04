ELEIÇÕES

Executiva do PL oficializa apoio à reeleição de Bruno Reis

A Executiva Estadual do PL Bahia se reuniu nesta terça (30) e decidiu apoiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB). “As nossas propostas foram bem acolhidas, sendo o primeiro passo para o apoio do maior partido do Brasil ao prefeito Bruno Reis que hoje se oficializa”, assinalou João Roma, presidente estadual do PL.