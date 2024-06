INOVAÇÃO

Exército promove encontro para estimular soluções estratégicas para o Semiárido

Evento vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de junho em Salvador

Da Redação

Publicado em 4 de junho de 2024 às 15:21

Exército anunciou evento em Salvador, na sede do 6º Comando Regional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador será sede do III Encontro da Rede Nordeste de Estudos Estratégicos e Inovação (Ereneei), que reúne autoridades do Exército, pesquisadores e graduandos e membros da Indústria, nos dias 18, 19 e 20 de junho. O evento acontece no Senai Cimatec da Avenida Orlando Gomes, no Quartel de Amaralina e locais históricos das forças armadas em Salvador. Na programação, o Exército vai apontar demandas para o Semiárido do estado enquanto a Academia cria soluções e a Indústria, por sua vez, as transforma em produto.

Quem explica melhor a proposta é o Coronel Salomão Santana, detalhando que vão existir demandas nas áreas tecnológica, de saúde e de logística. “Há dores que o Semiárido tem e, tanto o Exército como a sociedade civil, enxergam. Então, há a questão das encomendas tecnológicas, com iniciativas para lidar com a desertificação do ambiente. Temos hoje, por exemplo, o Senai Cimatec Sertão, que faz com que vegetais, antes vocacionados a fazer simplesmente Sisal, façam hidrogênio verde, gerando seja renovável. São iniciativas assim que queremos estimular”, fala ele.

Na área de saúde, o Exército vai propor demandas relacionadas a problemas como desidratação, ocasionados pelo excesso de temperatura e a falta de água, o que também incide em problemas da área de logística que precisam ser resolvidos. Considerando a Academia como fonte de ideias para as soluções procuradas e a Indústria como parte responsável por viabilizar, de maneira econômica e logística, a realização das propostas, o 6º Comando da Região decidiu reunir os dois atores.