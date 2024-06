Expo de Moda segue até terça (11) com opções de presentes a partir de R$ 15 para Namorados

A 31ª edição da Expo de Moda segue até terça (11) em Salvador, trazendo opções de presentes e looks a partir de R$ 15 para o Dia dos Namorados. A tradicional feira de pronta entrega reúne tendências e lançamentos da temporada Outono/Inverno em moda feminina, masculina, fitness, infantil, acessórios, semijoias, calçados, bolsas, moda íntima e roupas para dormir. O evento acontece no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol, com ingressos a R$ 15.

Com uma programação diária de desfiles, nesta segunda-feira (10/06), o público poderá conferir as produções de Rafiky, às 17h, e Rey Vilas Boas, às 18h. Na terça-feira (11/06), último dia do evento, a passarela será aberta com o desfile de Késsia Pacheco Crocheteira, que apresentará suas bolsas produzidas artesanalmente, às 16h. Em seguida, às 17h, vai acontecer o desfile ‘Moda Conceitual na Semana de 1922’, com as produções assinadas pelos alunos de moda do Senac, seguido por Ananda Baqueiro, às 18h, que encerrará a programação de desfiles.