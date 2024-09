EMPREENDEDORISMO

Expo Favela Innovation Bahia acontece nos dias 27 e 28 de setembro

O projeto que dá destaque a empreendedores da favela chega a sua segunda edição

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 18:33

Expo Favela Innovation Bahia Crédito: CUFA Bahia/Divulgação

A Expo Favela Innovation Bahia acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O evento, que está em sua segunda edição, acontecerá das 9h às 21h nos dois dias, é gratuito e promete fortalecer os empreendedores das favelas baianas.

Com presença de empreendedores, poder público, investidores, empresas, parceiros, patrocinadores, comunidades, amigos, profissionais, universidades e coletivos, o projeto terá ativações sociais, artísticas e culturais, com espaços interativos, como a Favela Literária, o Favelacast, Favela Gamer, Paredão Cultural, Camelódromo e o Estúdio Nine Four Records.

A organização da Expo é feita pela Favela Holding, Central única das Favelas Bahia (CUFA), Projeto Resgaty, com curadoria da Escola de Negócios da Favela e produção do Instituto Afetto e Patativa.

A maior parte das conversas acontecerão no palco principal, que receberá nomes como os humoristas Hélio de La Peña e Leozito Rocha, o jornalista Raoni Oliveira, e o cantor Italo Melo.

Além deles, estarão presentes também Preto Zezé, presidente da Cufa Rio de Janeiro; o cofundador da Cufa; Kalyne Lima, presidente nacional da Cufa; Edson Leite, fundador da Gastronomia Periférica; Angela Guimarães, secretária da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia; Wanessa Fernandes, fundadora do Grupo Africanize e Christian Akawi, diretor executivo da Africanize.

Para o presidente da Cufa na Bahia, Márcio Lima, a Expo possibilitará que a população e outras empresas conheçam os empresários das favelas de Salvador. “A Expo Favela é o local onde a gente vai poder, não só conhecer o que a gente tem de mais poderoso e rico no ramo do empreendedorismo e de inovação das periferias e favelas da Bahia, mas também conectar o Poder Público, empresas e bancos, que poderão conhecer essas pessoas que movimentam essa economia de R$ 200 bilhões no Brasil", disse.