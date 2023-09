Expo Favela acontece pela primeira vez na Bahia; evento será nesta semana

MV Bill é presença confirmada na Expo Favela Innovation Bahia . Crédito: Douglas Jacó/Divulgação

A maior feira de negócios e empreendedorismo de favela do Brasil desembarca em Lauro de Freitas nesta semana. Na próxima sexta (22) e no sábado (23), a Expo Favela Innovation Bahia acontece no Parque Shopping Bahia.



Essa é a primeira vez que a Bahia sedia o evento, e a expectativa é que mais de 3.500 pessoas participem da feira, que tem acesso gratuito. Apesar disso, o público precisa garantir a participação através de inscrição prévia no site (www.parqueshoppingba.com.br).

Na programação do evento estão confirmadas palestras e workshops com grandes nomes do empreendedorismo e ativismo social; pitchs de startups; feira de negócios; mentorias; shows; exposições de arte e cultura; rodadas de conversa e negócios; gastronomia e mais.

Segundo o gerente de marketing do Parque Shopping Bahia, Paulo Magalhães, receber a primeira edição do Expo Favela Innovation Bahia é um orgulho. "Estamos falando de um grande encontro com troca de ideias, conexões e experiências. Tudo isso num espaço e numa cidade que representam grandes oportunidades de negócios e crescimento. É um orgulho muito grande, para todos nós do Parque Shopping Bahia, abrir as portas para esse evento tão potente", afirma.

Estão confirmadas as participações do rapper, escritor, ator e cineasta MV Bill; do afrochefe e ator Jorge Washington; da gestora de projetos sustentáveis Hellen Nzinga; da CEO do Corujão, Daniela Lacerda; da coordenadora de responsabilidade socioambiental do iFood, Daniela Sá; da cantora Allyssa Anjos; e do bloco Afro Bankoma.

Nesta primeira edição regional, na Bahia, além de apresentarem suas ideias e empreendimentos durante os dois dias de feira, os 10 melhores empreendedores do estado serão convidados para a edição nacional. O evento é uma realização da Favela Holding, Cufa (Central Única das Favelas), projeto Resgaty e Patativa Comunicação; com patrocínio do Governo do Estado da Bahia, Sebrae, CNI (Confederação Nacional da Indústria) e Bracell; com apoio da Prefeitura de Lauro de Freitas, Parque Shopping Bahia e Gol; e promoção da TV Bahia.

SERVIÇO

O quê: 1ª edição da Expo Favela Innovation Bahia 2023

Quando: 22 e 23 de setembro de 2023

Horário: 9h às 19h

Onde: Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)