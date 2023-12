Exportação de algodão cresce 156% no Porto de Salvador em 2023

Exportação de algodão. Crédito: Divulgação

As exportações da pluma do algodão, pelo terminal de contêineres do Porto de Salvador, Tecon Salvador, cresceram 156% este ano. De janeiro a novembro, foram embarcados 1.156 contêineres com 28.900 toneladas da commodity agrícola, com grande destaque para o mês de novembro, com 421 unidades (10.525 ton), o maior volume mensal do período. Em todo o ano de 2022, foram embarcados 451 contêineres com o produto brasileiro.



O algodão pode ser comercializado em sementes, farelo e pluma. Através de Salvador, foram exportadas plumas do algodão produzidas na região do Cerrado, localizada no Norte-Nordeste brasileiro, chamada Matopiba, que compreende os estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, e tem como principais mercados, a Ásia (Paquistão, Bangladesh, China, Indonésia e Vietnã) e a Eurásia (Turquia).

Unidade de negócio da Wilson Sons, maior operador de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, o Tecon Salvador e o Centro Logístico possuem infraestrutura para operar a carga, tendo conquistado a certificação do Programa Algodão Brasileiro Responsável para Terminais Retroportuários (ABR-Log). O selo socioambiental habilita a operação no centro logístico, chancelando a qualidade da preparação do algodão para a exportação, por meio de um processo chamado estufagem, que constitui-se na colocação da carga dentro dos containers, sem avarias ou contaminação. Emitida pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e pela Associação Nacional dos Exportadores (Anea), a certificação faz parte do Cotton Brazil, iniciativa de promoção da fibra brasileira no mercado internacional.

Guilherme Dutra, diretor comercial do terminal de contêineres baiano, explica que o Centro Logístico fica a apenas 15km do Porto de Salvador, e opera como Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex). “É um espaço onde o exportador conta com serviços especiais de manuseio e armazenagem de acordo com a necessidade logística de cada um. A carga passa por todo o desembaraço aduaneiro, realizado por meio de conferência remota por parte da autoridade competente, oferecendo agilidade e segurança para as indústrias”, detalha.