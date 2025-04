SALVADOR

Exposição da série 'Chaves' leva vila e até sala da Bruxa do 71 para shopping

Visitantes vão poder conferir 20 cenários em referência à série; veja quanto custa

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 16:39

A famosa vila foi montada no Shopping Salvador Crédito: Divulgação

Quem é fã da série mexicana 'Chaves' vai ter um motivo especial para visitar o Shopping Salvador a partir da próxima quarta-feira (30). Isso porque o local vai receber uma exposição em homenagem aos 40 anos da série. No local, vai ser possível ver a vila do Chaves, a casa onde morava o Seu Madruga e até a Sala da Bruxa do 71, que nunca foi mostrada no seriado. >

Os ingressos para ter essa experiência vão custar entre R$ 15 e R$ 50 e é possível adquirir pela internet. Quem comprar o ingresso vai poder conferir mais de 20 cenários em referência à série que foram montados no Piso L1 do Shopping Salvador. >

Itens exclusivos da série estão no tour Crédito: Divulgação

No tour, um QR code vai ser disponibilizado para os visitantes ouvirem um audioguia com as vozes dos dubladores originais de Seu Madruga e Chiquinha, o que vai tornar a experiência ainda mais imersiva e nostálgica.>

"Chaves: a exposição" já passou por São Paulo e Porto Alegre e tem um acervo exclusivo que conta com réplicas de figurinos, itens e roteiros originais da série e, também, do herói Chapolin Colorado. Ambos os personagens foram criados pelo escritor Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).>