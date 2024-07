ARTE

Exposição fotográfica une passado e presente na Casa do Benin

Com o objetivo de destacar lutas sociais passadas e movimentos como o amazofuturismo e o afrofuturismo, a exposição gratuita Retrofuturo chega à Casa do Benin no dia 5 de julho, unindo música, vídeo, fotografia e arte digital. A mostra é idealizada por estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Com duração de quatro dias, a exposição apresenta obras de artistas indígenas e afro-brasileiros. A abertura do evento terá com um coquetel de boas-vindas às 16h, seguido pela apresentação dos trabalhos fotográficos dos artistas Meneson Conceição e Rodrigo Ladeira, obras que permanecerão para visitação até o último dia do evento.