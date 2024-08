ENTRETENIMENTO

Exposição gratuita de carros antigos chega ao Parque Shopping Bahia

O festival acontecerá no sábado (24) e terá modelos raros, comida, artesanato e música

Os apreciadores de carros terão a oportunidade de realizar um passeio inesquecível e gratuito - o Old Car Festival apresentará diversos tipos de carros antigos, em modelos raros e muito famosos, neste sábado (24). A exposição funcionará das 12h às 17h, no galpão de eventos do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.