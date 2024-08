CULTURA

Exposição que explora influência nordestina na obra de Portinari chega a Salvador

Abertura da mostra “Portinari: Entre Traços e Palavras” acontece na próxima terça-feira (13)

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 21:27

Exposição já passou por Fortaleza e desembarca em Salvador este mês Crédito: DUDA RABELO/Projeto Portinari

Com o objetivo de revelar a conexão entre a literatura brasileira e as influências nordestinas no trabalho de um dos maiores artistas plásticos do país, começa no dia 13 de agosto, em Salvador, a exposição "Portinari: Entre Traços e Palavras”, que reúne 28 gravuras originais de Cândido Portinari. A mostra, que seguirá em cartaz até 20 de outubro, acontece no Espaço Caixa Cultural Salvador.

Na exposição, o público pode apreciar retratos íntimos do pai do artista, cartões de Natal e ilustrações marcantes para obras literárias de Machado de Assis e José Lins do Rego, entre outros. Além das obras de arte, a mostra explora as relações pessoais de Portinari com importantes figuras literárias do Nordeste, como Rachel de Queiroz, Jorge Amado e Graciliano Ramos, através de registros e documentos que revelam a profundidade desse contato.

De acordo com o coordenador geral do Departamento de Arte, Educação, Inclusão e Pertencimento do Projeto Portinari, Guilherme de Almeida, curador da exposição, a inspiração para a mostra vem da influência mútua entre Portinari e destacados escritores nordestinos.

Dom Quixote Crédito: DUDA RABELO

“A exposição visa não apenas celebrar as contribuições de Portinari para a arte brasileira, mas também proporcionar ao público uma nova perspectiva sobre como suas obras visuais complementam e dialogam com os textos literários. Este evento busca aprofundar o entendimento sobre as interações entre diferentes formas de arte e sua influência mútua”, explica.

Um destaque especial é dado ao painel que exibe oito gravuras para o livro "Menino de Engenho", de José Lins do Rego. A obra reúne o segredo e o sagrado da arte de pintar com os tons, com os dons do coração, com o sentimento poético das recordações da infância de Portinari na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, local onde nasceu.

São João Batista Crédito: DUDA RABELO

A exposição "Portinari: Entre Traços e Palavras" serve como uma plataforma para a democratização do acesso à cultura e à educação artística. Segundo os organizadores, a expectativa é que o evento atraia um amplo público, incluindo estudantes, acadêmicos, amantes da arte e turistas, contribuindo para a economia local através do turismo cultural.

Antes de chegar a Salvador, a exposição esteve em Fortaleza, de 21 de maio a 28 de julho.

Projeto Portinari

Fundado dentro da área científica da PUC-Rio, o Projeto Portinari tem como objetivo, além do resgate da vida e obra de Candido Portinari, gravar seu trabalho na identidade cultural e memória nacional. A ideia é reforçar a mensagem pictórica, ética e humanista de Portinari na promoção de valores como a não violência, a justiça social, a fraternidade entre os povos e o respeito à dignidade da vida. O projeto tem, ainda, uma ampla e importante contribuição sociocultural, buscando uma melhor compreensão do processo histórico-cultural brasileiro.

O projeto já catalogou mais de 5.300 pinturas, desenhos e gravuras; mais de 25 mil documentos sobre sua obra e vida; mais de 6 mil cartas, além de fotografias, filmes, recortes; mais de 10 mil publicações; mais de 70 depoimentos, totalizando 130 horas gravadas de artistas, intelectuais e personalidades de seu tempo.

Também realizou pesquisa de autenticidade das obras (Projeto Pincelada), além da publicação do Catálogo Raisonné “Candido Portinari - Obra Completa”, primeira publicação dessa natureza na América Latina.

Serviço

Exposição "Portinari: Entre Traços e Palavras”

Local: CAIXA Cultural Salvador. Rua Carlos Gomes, 57 – Centro

Abertura: 13 de agosto às 19h

Visitação: 14 de agosto a 20 de outubro de 2024, das 9h às 17h30 (terça a domingo)