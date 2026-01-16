Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Expresso Salvador inicia vendas a partir de R$ 24 nesta sexta (16)

Saiba como adquir o cartão que funciona entre os dias 12 e 17 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

Expresso Salvador
Expresso Salvador Crédito: Joka O. Gueiros/Secom PMS

As vendas do Expresso Salvador começam nesta sexta-feira (16) nos shoppings Salvador e Salvador Norte. O transporte oficial do Carnaval funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com saídas de três grandes shoppings da cidade em direção aos dois principais circuitos da festa.

Este ano, os bilhetes poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 24 o trecho, tanto de ida como de volta. O valor garante também o estacionamento gratuito nos shoppings até o final da operação de cada um dos dias. A partir da próxima terça-feira (20), será inaugurada a loja do shopping Paralela. As lojas funcionam nos mesmos horários dos shoppings.

Além do valor da tarifa, é cobrada uma taxa de R$7 para a aquisição do cartão exclusivo do serviço. Quem já possui o cartão de anos pode fazer a recarga sem necessidade de adquirir um novo. Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes por dia, que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não é obrigatório adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário.

Funcionamento

O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas para atender os foliões, com paradas próximas aos circuitos carnavalescos: Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Shopping x Ondina, com parada em frente ao antigo colégio ISBA; Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Norte Shopping x Centro/Av. Garibaldi, com parada no Vale do Canela, em frente ao ICBA, e na Avenida Anita Garibaldi, entrada da Rua Prof. Edgard Mata; e Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o Expresso irá funcionar das 12h às 06h do dia seguinte, com saídas a cada 20 minutos. Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado, e 100% adaptados para acessibilidade.

Mais recentes

Imagem - Corrida sem volta: o crime que terminou com quatro motoristas de app executados em Salvador

Corrida sem volta: o crime que terminou com quatro motoristas de app executados em Salvador
Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
Imagem - Fé, suor e comida raiz: a Lavagem do Bonfim antes mesmo do cortejo

Fé, suor e comida raiz: a Lavagem do Bonfim antes mesmo do cortejo

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
01

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia
02

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo
03

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa