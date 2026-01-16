CARNAVAL

Expresso Salvador inicia vendas a partir de R$ 24 nesta sexta (16)

Saiba como adquir o cartão que funciona entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

Expresso Salvador Crédito: Joka O. Gueiros/Secom PMS

As vendas do Expresso Salvador começam nesta sexta-feira (16) nos shoppings Salvador e Salvador Norte. O transporte oficial do Carnaval funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com saídas de três grandes shoppings da cidade em direção aos dois principais circuitos da festa.

Este ano, os bilhetes poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 24 o trecho, tanto de ida como de volta. O valor garante também o estacionamento gratuito nos shoppings até o final da operação de cada um dos dias. A partir da próxima terça-feira (20), será inaugurada a loja do shopping Paralela. As lojas funcionam nos mesmos horários dos shoppings.

Além do valor da tarifa, é cobrada uma taxa de R$7 para a aquisição do cartão exclusivo do serviço. Quem já possui o cartão de anos pode fazer a recarga sem necessidade de adquirir um novo. Cada cartão permite a compra de até dez bilhetes por dia, que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Não é obrigatório adquirir ambos os trechos, ficando a critério do usuário.

Funcionamento

O Expresso Salvador contará com cinco linhas exclusivas para atender os foliões, com paradas próximas aos circuitos carnavalescos: Shopping Paralela x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Shopping x Ondina, com parada em frente ao antigo colégio ISBA; Salvador Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center; Salvador Norte Shopping x Centro/Av. Garibaldi, com parada no Vale do Canela, em frente ao ICBA, e na Avenida Anita Garibaldi, entrada da Rua Prof. Edgard Mata; e Salvador Norte Shopping x Barra, com parada na Avenida Centenário, próximo ao Vitória Center.