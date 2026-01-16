CONFRONTO

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador

Um dos suspeitos foi morto em confronto, o outro fugiu

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:09

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador Crédito: Reprodução

Um capitão da Polícia Militar da Bahia foi um dos mortos em um tiroteio na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Contorno, na noite da quinta-feira (15), reagindo a uma tentativa de assalto. Um dos suspeitos morreu durante o confronto, enquanto o outro conseguiu fugir.

A vítima foi identificada como Osniesio Pereira Salomão, capitão da PM lotado na 18ª Companhia Independente (CIPM/Periperi). Segundo informações da TV Bahia, o oficial saía a pé de uma festa realizada na região da Marina quando foi abordado por dois homens por volta das 19h50.

Capitão da PM é morto a tiros em tentativa de assalto 1 de 5

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o capitão é surpreendido pelos suspeitos. Ele tentou reagir e houve uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, um dos assaltantes, de 23 anos, foi baleado e morreu. O segundo suspeito fugiu.

Veja o momento em que aconteceu o tiroteio 1 de 7

A 16ª CIPM foi acionada. O capitão Osinésio chegou a ser socorrido e levado para a UPA dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.

O oficial era casado, tinha duas filhas e já havia atuado como subcomandante do Batalhão Gêmeos.

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo https://t.co/e89NPFKcZk



Homens surgiram armados na pista e iniciaram a troca de tiros pic.twitter.com/F4wzFAfJ9u — Jornal Correio (@correio24horas) January 16, 2026

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do capitão:

“A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cap PM Osinésio Pereira Salomão, lotado na 18ª CIPM/Periperi.

Oficial da turma de 2010, o Capitão Osinésio construiu sua história na Corporação pautado pelo compromisso com a missão policial, pelo respeito à tropa e à sociedade baiana.

Neste momento de dor e saudade, a PMBA se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, rendendo homenagens a um oficial que honrou a farda que vestiu e contribuiu de forma significativa para a segurança pública da Bahia.”

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, também se manifestou:

“Recebo com profunda tristeza e consternação a notícia do falecimento do Capitão PM Salomão, ocorrido após confronto com criminosos.

Manifesto minha solidariedade aos familiares, colegas de farda, amigos e a toda a Polícia Militar da Bahia.