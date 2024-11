ITABUNA

Falso médico tenta aplicar golpes por ligação em pacientes de hospital no sul da Bahia

Santa Casa de Misericórdia de Itabuna afirmou que não faz ligações solicitando pagamentos

Uma das vítimas da tentativa de golpe contou, em entrevista à TV Bahia, que sua mãe, de 93 anos, está internada no Hospital Calixto Midlej Filho, em tratamento de uma infecção urinária. No domingo (03), a irmã recebeu uma ligação de um homem que afirmava ser médico da instituição, que havia tido conhecimento do caso da paciente e que ela precisaria passar por um procedimento em um laboratório específico. "[Ele disse que] tinha que ser feito logo, porque era urgente, porque tava se formando já uma leucemia. Aí mexe com seus sentimentos. Eu falei 'Quanto é doutor?'. Ele falou 'R$ 4.600, inicial'", relatou. Ele disse que no calor do momento aceitou a proposta, mas ao pensar com mais calma percebeu que se tratava de um golpe.