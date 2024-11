SEM EMERGÊNCIA

Hospital da Bahia diz que tentou negociar com o Planserv durante meses antes de suspensão

Unidade de saúde não vai mais atender beneficiários no setor de emergência a partir desta quinta-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 10:23

Hospital da Bahia Crédito: Reprodução

A decisão de suspender os atendimentos de urgência e emergência para os usuários do Planserv (plano de saúde dos servidores estaduais) foi tomada pelo Hospital da Bahia após meses de negociações. A unidade de saúde informou, através de nota, que foram feitas tratativas para solucionar um equilíbrio econômico, mas não houve acordo entre as partes. O CORREIO apurou que o hospital está em processo de aquisição por outro grupo nacional.

Ao longo deste ano, o CORREIO noticiou diversos casos de pacientes do Planserv que tiveram atendimentos emergenciais negados no Hospital da Bahia. Também foram alvo de denúncias o Hospital Santa Izabel e o Hospital Português. Os pacientes narram uma verdadeira peregrinação na tentativa de receber atendimento médico através do plano de saúde dos servidores estaduais.

Agora, a situação pode se agravar com a suspensão dos atendimentos no Hospital da Bahia. "Informamos que após meses de tratativas para solucionar um equilíbrio econômico, não foi possível chegar a um acordo e fez-se necessária uma alteração contratual. Nesse sentido, a partir do dia 07/11/2024 a unidade atenderá aos usuários do plano para situações eletivas e referenciadas, com prévia autorização. Não poderão ser mais realizados atendimentos de emergência", diz o hospital.

A unidade ressalta que o hospital continua "operando integralmente e prestando o usual serviço de excelência para a população". Continuarão sendo prestados pelo Hospital da Bahia, aos beneficiários do Planserv, atendimentos ambulatoriais relacionados à neurocirurgia, cirurgias torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, cirurgia geral do trato digestivo e oncológica.