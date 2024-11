PLANO DE SAÚDE

Hospital da Bahia suspende atendimentos do Planserv por estar em processo de venda

Unidade de saúde, que integra a rede Dasa, está em processo de aquisição por outro grupo nacional

O Hospital da Bahia suspendeu os atendimentos de urgência e emergência do Planserv - plano de saúde dos servidores estaduais - devido ao fato de a unidade de saúde estar em processo de venda. Segundo apurou o CORREIO, o hospital, que integra a rede Dasa, está em processo de aquisição por outro grupo nacional.

A suspensão dos atendimentos do plano de saúde dos servidores estaduais, ainda conforme a apuração, ocorreu “por motivos de alteração no modo de atendimento do hospital” para que o processo de venda fosse concluído.