Falta de energia paralisa funcionamento de metrô em Salvador

O apagão de grande porte que atingiu Salvador - e estados do Nordeste, Norte e Sudeste - interrompeu o funcionamento do metrô na manhã desta terça-feira (15).



O sistema do metrô parou de funcionar e os usuários desceram dos vagões após o sistema ser interrompido pela falta de energia. Os passageiros foram orientados a evacuar as plataformas e as estações até que o fornecimento de energia seja restabelecido.



Em Salvador, moradores relataram falta de energia por volta de 8h30.