EROSÃO

Falta de saneamento básico pode ter contribuído para voçoroca de Candeias

O engenheiro sanitarista e ambiental Sérgio Sacramento, 27 anos, fez um estudo sobre os impactos sociais e ambientais decorrentes da erosão em Menino de Jesus, em Candeias, onde ele mora. A casa dele ficava a 5 metros de distância do córrego, mas, agora, fica a menos de 1 metro da voçoroca. O problema surgiu em 2001, por conta do avanço do buraco a cerca que protege a casa precisou ser recuada algumas vezes. São 37 imóveis condenados.