CRIME NO SABOEIRO

Família de dono de bar morto em briga de trânsito faz protesto após suspeito ser liberado

A família de Yuri Oliveira Silva, 45 anos, dono de bar assassinado após uma briga de trânsito no Saboeiro, faz um protesto na tarde desta sexta-feira (11), na Rua Silveira Martins, no Cabula, em Salvador, contra a soltura do suspeito pela morte do comerciante. O acusado se apresentou ontem na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã, mas foi liberado após prestar depoimento.