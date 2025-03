SALVADOR

Família perde tudo em incêndio, mas bíblia fica intacta: 'Palavra Dele nem o fogo apaga'

Casal e dois filhos moravam no local há 20 anos

Amanda, o marido, Gilmar Santos, e os dois filhos moravam há 20 anos no local. No momento do incêndio, ela chegava em casa, enquanto o marido estava no trabalho e as crianças na escola. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e controlou as chamas, sem vítimas. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a família suspeita de um curto-circuito causado por um ventilador. >