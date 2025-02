OPERAÇÃO POLICIAL

Familiares acusam a PM por morte de jovem em Feira de Santana

Grupo protestou, bloqueando avenida na cidade

Tharsila Prates

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 23:53

Protesto pela morte de Levi Crédito: Reprodução/ TV Subaé

Familiares e amigos do jovem Levi da Silva Pinheiro bloquearam nesta quarta-feira (26) a Avenida Fróes da Mota, uma das principais de Feira de Santana, em protesto contra a morte do rapaz, na última segunda (24), no bairro Jussara. Eles acusam a Polícia Militar de invadir a casa onde a vítima estava e de disparar contra ela.>

Manifestantes bloquearam as duas pistas da via com objetos em chamas e cobraram esclarecimentos sobre a atuação da corporação na comunidade.>

Segundo Luciene Teixeira da Silva, mãe de Levi, em entrevista à TV Subaé, na noite de segunda-feira (24), policiais fecharam a porta da casa onde o filho estava e atiraram contra ele. A mulher disse ainda que tentou intervir, mas foi agredida pelos policiais. "Eu senti como se fosse em mim. Só tinha eu na rua e eles atirando nele. E eu gritando: 'Para, não mata meu filho'", disse.>

A irmã da vítima ressaltou que Levi não estava armado durante a abordagem. "Eu quero paz. Meu irmão deixou três filhos e eles colocaram que foi troca de tiros. Meu irmão não estava armado", afirmou.>

Em nota, a PM informou que uma equipe do motopatrulhamento do Garra solicitou apoio pelo rádio por volta das 17h57, informando que estava em confronto com dois homens nas imediações da Rua Bela Vista, naquela localidade. A PM informou também que durante a troca de tiros os homens pularam o muro de uma casa abandonada.>