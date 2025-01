BAHIA

Familiares de homem baleado em Abrantes fazem protesto por regulação e fecham BA-099

Ele precisa de atendimento com especialista

Os familiares de Jean Vilas Boas dos Santos, 37 anos, fazem um protesto na manhã desta quinta-feira (9) fechando a BA-099, cobrando que ele seja regulado para um hospital e que tenha atendimento de um especialista para casos do aparelho digestino. Jean está internado no Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, desde que foi baleado em dezembro do ano passado.