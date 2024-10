SALVADOR

Familiares protestam após morte de caminhoneiro pela PM em Saramandaia

Manifestantes fecharam a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), na altura do bairro Saramandaia, em Salvador, para protestar pela morte de um homem, no início desta terça-feira (22). O homem foi morto a tiros por policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua Senhor do Bonfim, do mesmo bairro.