Fãs da Barbie vestem rosa e colorem até pipoca para assistir estreia do filme

Não foi só no filme que a Barbie e o Ken saíram da Barbieland e entraram no mundo real. Nesta quinta (20), no dia da estreia da história da boneca mais famosa do mundo em live-action (com pessoas reais) nos cinemas, uma galera foi assistir ao filme no Shopping da Bahia vestindo rosa.



A estudante de enfermagem Flávia Ribeiro, 30, foi ainda mais longe e fez o seu próprio combo de cinema da Barbie, com direito a vasilha de pipoca com pipoca rosa e copo decorado com a logo da boneca. "Quando eu vi que aqui em Salvador não teria o combo da concha, não pensei duas vezes e resolvi fazer o meu", contou.