'Fazem de tudo para eu sair daqui', diz influencer sobre ataques em condomínio

O 'ataque com ovos' não foi o primeiro problema que o influenciador Ygor Albu sofreu no Residencial Salvador Norte, localizado no bairro do Jardim das Margaridas. Conhecido por criar conteúdo de humor nas redes sociais, onde acumula 354 mil seguidores, ele vive no condomínio há um ano com a mãe e relata uma série de constrangimentos

"Eu já venho passando por várias coisas. Gente tirando foto da minha varanda, o povo perseguindo, me olhando de cara feia e soltando piada. Como se fosse um 'coloio', como se fizessem tudo para eu sair daqui. Uma vizinha chegou a falar que eu deveria voltar para o lugar de onde vim", lembra ele, que tinha como meta dar uma residência própria para a mãe e conseguiu comprar o apartamento à vista.

O ataque com ovos ocorreu por volta das 22h30 do último sábado (9) enquanto os convidados de Ygor deixavam o local, que recebeu a festa de aniversário da sua tia. "Em um ano, essa foi a primeira vez que aluguei o salão para fazer uma festa. Lá pode ficar até 1h com som ligado e porta fechada. Por volta das 22h30, uma galera estava do lado de fora, mas sem fazer barulho. O povo estava chamando o uber para ir embora", conta ele.

"Jogaram primeiro um ovo que não acertou ninguém. Mas, no segundo, acertou na minha prima na cabeça. E não tinha barulho na hora, nos stories que eu postei dá para ver", explica ele, que fez uma reclamação no grupo de moradores Residencial Salvador Norte e leu de vizinhos que essa não era a primeira vez que alguém jogava ovos em pessoas que estavam no local.

O influencer espera uma resposta do condomínio e diz não aguentar mais ataques contra ele e seus familiares nas dependências comuns do local. "É muito difícil e eu me mostro muito forte, mas ontem [no sábado] foi o dia de eu desabar e chorar mesmo. Vim do baixo e tinha a meta de comprar o apartamento de minha mãe, porém não estou vivendo em paz aqui dentro", relata ele.