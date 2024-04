SAÚDE

Febre Oropouche: Bahia atinge 154 infectados pelo vírus em 2024

A Bahia atingiu a marca de 154 contaminadas com a Febre Oropouche em 2024. Os 59 novos casos foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) no último sábado (20). Os novos casos são de pacientes em Feira de Santana (1), Camacan (1), Wenceslau Guimarães (3), Jiquiriçá (1), São Miguel das Matas (2), Ibirapitanga (2), Gandu (1), Igrapiúna (2), Taperoá (11), Laje (4), Mutuípe (15), Salvador (1), Jaguaripe (1), Santo Antônio de Jesus (1) e Teolândia (13).

Até o momento, os casos confirmados estão concentrados nas regiões sul e leste do estado. Os municípios com casos confirmados em todo o estado foram: Feira de Santana (1), Camacan (1), Wenceslau Guimarães (3), Jiquiriçá (1), São Miguel das Matas (2), Amargosa (3), Camamu (1), Gandu (12), Ibirapitanga (3), Ituberá (1), Jaguaripe (3), Laje (18), Maragogipe (1), Mutuípe (19), Piraí do Norte (1), Presidente Tancredo Neves (9), Salvador (3), Santo Antônio de Jesus (6), Taperoá (15), Teolândia (36), Valença (10) e Igrapiúna (5).

O que é a Febre Oropouche?

Como o nome sugere, a Febre Oropouche é uma doença causada pelo vírus oropouche. Transmitido aos seres humanos principalmente pela picada do Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora, esse vírus foi detectado no Brasil na década de 1960 a partir de amostra de sangue de um bicho-preguiça capturado durante a construção da rodovia Belém-Brasília.

Diferenças da Febre Oropouche e da Dengue

Além da diferença entre os mosquitos vetores, que, no caso da dengue, é o Aedes aegypti, as doenças se diferenciam pela evolução do quadro clínico. O paciente diagnosticado com dengue pode começar a sentir dores abdominais intensas e, no pior dos casos, pode apresentar hemorragias internas, o que não acontece na oropouche.