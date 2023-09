Feira da Diversidade leva saúde para público LGBTQIAPN+ em Salvador

Crédito: Reprodução

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSB), vai realizar a Feira da Diversidade, uma edição especial da Feira Saúde Mais Perto voltada ao público LGBTQIAPN+ nos dias 4 e 5 de setembro, das 8h às 17h, no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.



Serão realizados atendimento odontológico, além de preventivo ginecológico, consulta e avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia e teste rápido para HIV, sífilis e hepatite B e C. Também será possível realizar exames de ultrassonografia, eletrocardiograma (ECG), raio-X e laboratoriais.

A Feira da Diversidade tem como foco garantir o acesso à saúde da população LGBTQIAPN+, que, no cotidiano, enfrenta muitas barreiras para acessar esses serviços por conta das estigmatizações, preconceito e falta de preparo específico. No campus de Ondina, a população LGBTQIAPN+ terá um atendimento respeitando a diversidade de gênero e sexualidade e, a partir disso, um manejo clínico adequado em diversas frentes.

“Vamos estar ofertando serviços de cidadania para emissão de documentos, inclusive para quem tem necessidade de fazer a 2ª via da carteira de identidade depois da troca pelo nome social, e não tem condições de pagar”, afirma o coordenador da Feira Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes.

As pessoas atendidas na edição especial da Feira Saúde Mais Perto ainda receberão encaminhamentos pra rede estadual a partir das necessidades identificadas. O evento contará também com um palco com apresentações culturais com drag queens para o público presente.

Para ter acesso aos serviços oferecidos pela Feira Saúde Mais Perto, é necessário apresentar o cartão do SUS e RG. No caso de exames de ultrassonografia, ECG, raio-x e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica.