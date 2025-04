COMPRA

Feira da Gestante Salvador começa nesta quarta com opções de enxoval a partir de R$ 5

Evento gratuito no Shopping da Bahia reúne 35 expositores com produtos para bebês

Salvador recebe a partir desta quarta-feira (2) a Feira da Gestante, um evento que oferece tudo o que os pais precisam para montar o enxoval completo do bebê. Com entrada gratuita, a feira acontece no Shopping da Bahia até domingo (6), reunindo cerca de 35 expositores de todo o país. >