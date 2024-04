VIOLÊNCIA

Feira de Santana registra cinco homicídios no feriado

Em nenhum dos caso houve presos

Publicado em 1 de abril de 2024 às 17:35

Complexo de Delegacias de Feira Crédito: Felipe Paranhos/Polícia Civil

O município de Feira de Santana, no interior do estado, registrou ao menos cinco homicídios durante o feriado prolongado de Semana Santa. Em nenhum dos caso houve presos.

Na sexta-feira (29), Antônio Carlos Bispo dos Santos, de 53 anos, foi vítima de disparos por arma de fogo no distrito de Ipuaçu. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado dentro de uma barragem. Autoria e motivação do crime não foram esclarecidas.

No sábado (30), Pedro Ricardo Araújo de Lima, de 17 anos, foi morto a tiros, no bairro da Queimadinha. Conforme apurado pela polícia, o adolescente estava na porta da residência com sua mãe, quando dois suspeitos armados atiraram contra eles. Os dois foram socorridos até uma unidade hospitalar, mas Pedro não resistiu. Ainda não se sabe a identidade dos suspeitos.

No domingo (31), a Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana registrou o homicídio de Kaio de Oliveira Santos, de 20 anos, também vítima de disparos de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o homem foi alvejado por suspeitos na Vila São José, no distrito de Dr. Governador João Durval. e foi socorrido até uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Izael Anunciaçao do Carmo, de 23 anos, também foi morto a tiros no mesmo dia, na rua Salmo 34, bairro do Tomba. Conforme informações do boletim, um suspeito atirou contra Izael e fugiu. Investigações estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.