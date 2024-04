SANTALUZ

Homem é preso após roubar posto de gasolina e trocar tiros com a PM

Junto com outro suspeito, o homem dirigia um veículo com restrição de roubo

Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem suspeito de um roubo ocorrido na noite de domingo (31) no município de Santaluz, localizado na região nordeste da Bahia.

Os militares realizavam policiamento quando foram informados de que homens armados, dirigindo um veículo, assaltaram um posto de combustível na região. Buscas foram iniciadas e um automóvel com as mesmas características informadas na denúncia foi localizado. Na abordagem, os ocupantes do veículo efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição e fugiram.