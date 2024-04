VIOLÊNCIA

Suspeito de tentar assaltar turistas uruguaios no Pelourinho é preso

Um homem suspeito de assaltar dois turistas do Uruguai foi preso pela polícia no Pelourinho, na noite desse domingo (31). Ele usou uma faca para ameaçar as vítimas.

Policiais do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) estavam infiltrados investigando outros crimes no local, quando flagraram o suspeito.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) autuou o suspeito em flagrante depois dele ter sido apresentado por policiais militares, juntamente com a corrente de ouro roubada. Ele segue à disposição da Justiça. As investigações terão continuidade na Deltur para apresentar as circunstâncias do ocorrido.