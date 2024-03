CONSULTAS E EXAMES

Feira de Saúde da Mulher abre agendamento para serviços gratuitos na Fonte Nova

Inscrição será online e deve ser feita previamente

Publicado em 5 de março de 2024 às 18:36

Feira “Março de Todas as Mulheres” Crédito: Bárbara Silveira/SAÚDE GOVB

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, promove entre os dias 8 e 10 de março, na Arena Fonte Nova, a Feira “Março de Todas as Mulheres”. A expectativa é de realizar mais de 23 mil atendimentos - entre consultas, exames e procedimentos - a crianças, adolescentes, adultas e idosas, além de realizar campanhas de prevenção e diagnóstico precoce.

O agendamento para os atendimentos será 100% online, realizado por meio do site, e cada cidadã poderá fazer o agendamento de até três serviços, selecionando o dia e turno do atendimento. Com início às 7h e encerramento às 17h, a feira marca a passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e também vai ofertar serviços de cidadania e ações de cultura e lazer e bem-estar.

“Quando chega o mês de março, já sabemos que existe a expectativa dessa feira na população feminina do nosso Estado. O projeto das feiras de saúde tem sido um sucesso nos quatro cantos da Bahia e, mais uma vez, vamos proporcionar um atendimento de qualidade para o nosso povo”, afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. Em 2023, mais de 330 mil atendimentos foram feitos e, neste ano, mais de 34 mil.

Os serviços de saúde da Feira “Março de Todas as Mulheres” atenderão pessoas até 65 anos, exceto mamografia, que será para mulheres de 40 a 69 anos e conta também com a parceria das secretarias de Administração, Segurança Pública e Trabalho, Emprego e Renda. “Nós usamos esse sistema em 2023 com as feiras de maior demanda e deu certo. Por isso, vamos manter a iniciativa”, explicar Edvaldo Gomes, coordenador da Feira Saúde Mais Perto.

O evento contará com Mamografia, Preventivo, consultas com ginecologista e mastologista, consulta para agendamento de cirurgias eletivas (Hernia inguinal, Epigástrica e umbilical, Histerectomia e Vesícula), Ultrassonografia (Mama, Transvaginal, Abdômen Total, Tireoide, Vias urinárias e Partes moles), Eletrocardiograma, Raio-x, consultas e exames oftalmológicos (rastreamento para cirurgia de catarata para idosos acima de 60 anos e capsulotomia por Yag Laser), procedimentos odontológicos, consulta de nutrição, Exames Laboratoriais, Imunização, Testes Rápidos para ISTs e aferição de pressão arterial e de glicemia.

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e também solicitação médica, no caso dos exames de imagem e laboratoriais.

Cidadania

Além da oferta da área de saúde, vão estar disponíveis serviços de cidadania como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais.

Também terá sistema de mediação de mão de obra, cadastramento e/ou atualização dos dados pessoais e profissionais do trabalhador no Sistema IMO, viabilizando o acesso intermediação de mão de obra e demais serviços do SineBahia.