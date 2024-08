SALVADOR

Feira de saúde oferece serviços de saúde gratuitamente em Nova Esperança

Iniciativa acontece no próximo sábado (10), com atendimento por ordem de chegada

Oferecer serviços de saúde e educação preventiva, visando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Esse é o objetivo principal da Feira de Saúde gratuita que acontecerá no próximo sábado (10) na sede da creche-escola Amor ao Próximo, que fica na Alameda da Boa Vista da Ceasa, no bairro de Nova Esperança. A ação é totalmente gratuita e ocorre das 9h às 12h, por ordem de chegada.

No local do evento, a população encontrará serviços como medição de glicemia e pressão arterial; orientação pediátrica e nutricional; triagem psicológica; massoterapia, alongamentos e dicas ergonômicas; além de atividades recreativas para crianças, um espaço de autocuidado e até sorteio de brindes para os participantes. Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identificação com foto.