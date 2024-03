SALVADOR

Feira de Vinil reúne exposição com mais de 7 mil títulos no Shopping Center Lapa

Em parceria com a Discodelia, o Shopping Center Lapa promove neste sábado (16), das 10h às 19h, a 3ª Feira de Vinil. O evento contará com mais de sete mil títulos, com preços a partir de R$10. Quinze expositores integram a Feira, abertos para compra, venda e troca de LPs dos mais diversos gêneros musicais, do blues ao MPB, rock e samba.